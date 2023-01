Post sisma, 4 milioni per i lavori al Borgatti

Ad aspettare l’apertura del teatro Borgatti di Cento, ferito dal sisma, c’è anche la soprano internazionale Katia Ricciarelli che venerdì, prima della commedia ‘Riunione di famiglia’, parlando col pubblico presente insieme a Nadia Rinaldi, Fabio Ferrari e Claudio Insegno, ha espresso la sua voglia di calcare quel palco, una volta guarito dai danni del sisma del 2012. Felice però di sapere che l’iter è finalmente iniziato. Il 2022, infatti, si era concluso con la pubblicazione de bando di gara per i lavori post sisma, intervento dalla cifra complessiva di 4.315.233,66 euro che, dovrebbe vedere l’inizio del cantiere tra giugno, nella migliore delle ipotesi, e fine 2023.

"Un teatro è importante per una località – ha detto Ricciarelli – è stato un dolore saperlo chiuso ma una grande gioia quando mi hanno detto che si sta lavorando per aprirlo. Ogni città o paese deve avere un teatro. Qui a Cento ce n’era uno molto bello che so stanno per iniziare i lavori per riaprire e mi da una grande gioia. Bisogna che i luoghi abbiano i loro teatri perché lì la gente si riunisce e una volta fuori fa i commenti e intanto la cultura va avanti. È un luogo di ritrovo importantissimo e fondamentale". A Cento c’era stata nel 2007 al carnevale e nel 2017 al Settembre centese. "Ero rimasta impressionata da un centro non grande ma che ha un teatro così bello – ha ricordato -Spero però di fare in tempo a calcare il suo palcoscenico".

Occasione anche per parlare di argomenti importanti. "Genitori e scuola devono portare i bambini a teatro – ha proseguito – manca la cultura. Il male viene perché al mondo c’è tanta ignoranza". E si è toccato anche l’argomento delle polemiche, anche nell’Opera, sulle blackface e sul vietare a chi non è di colore, di truccarsi per diventare, ad esempio, Otello. "Non si possono toccare certe cose: non si può fare un Otello con la pelle chiara. Non è così che lo descrive Shakespeare. Così come l’Aida – ha detto Ricciarelli – E’ trucco. Domingo e i più grandi, non avrebbero quindi potuto fare Otello e interpretare queste opere? Non ci devono essere queste distinzioni. Bisogna prima di tutto pensare alla voce. Un artista deve essere libero di interpretare chi vuole e lasciare al pubblico una bella interpretazione. A contrario, gli artisti di colore non dovrebbero interpretare certi personaggi? E’ assurdo". Pensiero condiviso con la Rinaldi che ha detto che ‘la cultura non ha né colore né politica’ e Ferrari che ha aggiunto che ‘nell’arte ci dev’essere totale libertà’.

Laura Guerra