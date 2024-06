"Post-sisma, ricostruzione e ritardi"

I ritardi della ricostruzione post-sisma, dopo il terremoto del 2012, sono un dato di fatto. Secondo Il Sole 24 Ore, il 30% dei cantieri per opere pubbliche e beni culturali è ancora da avviare. Il danno coinvolge anche quelle profonde ragioni dell’anima che fanno capo all’affezione ai luoghi condivisi (le chiese in testa), molti dei quali, ad oggi, inaccessibili. Vale per la stessa Ferrara. Così la presenza in città di Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, arrivato ieri per un incontro organizzato da alcuni ricercatori di Unife, ci è sembrata l’occasione giusta per fare il punto sulla situazione. Montanari negli ultimi anni, si è molto battuto (a partire da Mirandola) in nome del principio "com’era e dov’era", riferendosi alla necessità di ricostruire la parte distrutta del patrimonio monumentale, nel modo più simile a come fosse prima del suo crollo.

Montanari, dal suo punto di vista quali fattori stanno determinando i ritardi della ricostruzione post-sisma?

"Non credo che sia una priorità della Regione Emilia-Romagna e senz’altro non lo è per il Ministero dei Beni Culturali. La valorizzazione, come unica dimensione vera del governo del patrimonio culturale, fa sì che in realtà il recupero dei beni danneggiati dal sisma non sia certo la priorità. Questo è un problema generale: di personale, di strutture capaci di spendere le risorse che pure ci sono. Bisognerebbe riflettere sul fatto che l’Emilia-Romagna è una delle regioni che chiede l’autonomia differenziata. Cosa comporterà, questo, per il patrimonio culturale? Situazioni del genere, come norma sempre più grave nel Paese".

Quindi non ha prevalso il principio ‘com’era e dov’era’, per cui vi batteste lei, Salvatore Settis e altri?

"Direi proprio di no, anche perché ci sono stati abbattimenti del tutto gratuiti. Mancano i presupposti culturali profondi. C’è una svalutazione dello spazio pubblico nel contesto monumentale. Sembra che l’unica cosa che conta siano i musei in quanto "macchine da soldi", come li ha definiti Matteo Renzi".

Ferrara è la città di Giorgio Bassani, fondatore di Italia Nostra. Il ruolo di Italia Nostra e dell’associazionismo ha ancora un peso significativo in questi ambiti?

"L’associazionismo ha un peso decrescente, sempre minore, per molte ragioni che hanno a che fare anche con l’astensionismo elettorale, con una sfiducia radicale nei soggetti collettivi e con una politica che punta sempre di più sulle figure del capo".

Il sisma ha danneggiato diverse chiese e molto del patrimonio ecclesiastico è ancora inaccessibile. È necessario ripensare l’approccio a questo patrimonio?

"Per il patrimonio ecclesiastico ci vuole un progetto di città e di gestione condivisa. Serve la capacità di capire cosa sono e a cosa servono le chiese. Non vederle come un’attività di estrazione di rendita finanziaria, ma come spazi di ossigeno, di polmone per la comunità. Chiaritesi le idee su questo, le soluzioni si trovano di conseguenza".

Pensa che i giovani si stiano disaffezionando al patrimonio? Come si può recuperare un’educazione sentimentale (come scrive nel suo libro ‘Se amore guarda’) al patrimonio culturale?

"L’educazione sentimentale al patrimonio culturale si gioca nei primi anni di vita, in famiglia, all’asilo, alle elementari… La generazione del Covid credo abbia apprezzato l’importanza dello spazio pubblico e capito l’insufficienza del privato e del virtuale. Ci sono tutte le carte in regola. Il problema è quale sponda politica trovano. Il fatto che la prima legge dell’attuale governo sia stata di stampo autoritario contro i rave party… potrà sembrare strano accomunare i rave all’uso del patrimonio, ma si tratta della presenza di corpi vivi nello spazio. Mi sembra che siamo in un sistema politico che sfavorisce in ogni modo l’aggregazione sociale e prospera su atomizzazione e virtualizzazione della società. L’idea di una riforma costituzionale, con una folla che si riporta a un capo, è l’esatto contrario della partecipazione, intesa come i corpi che si trovano nello spazio della polis, ovvero la politica".