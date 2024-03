Poste, 45 uffici di sole donne

A Ferrara Poste Italiane si conferma azienda al femminile con una presenza di circa 600 dipendenti, di cui il 65% donne. L’azienda in provincia di Ferrara conta su una rete di 98 Uffici Postali, 6 Centri Distribuzione e il 77% di donne in posizioni di responsabilità. Sono 45 gli Uffici Postali rosa, composti esclusivamente da personale femminile. Uno di questi è quello di via Girolamo Chizzolini 40 nel comune di Fiscaglia, a Massafiscaglia, servito da cinque professioniste. Sono la direttrice Dominique Serafini, la consulente finanziaria Anna Guolo e tre sportelliste. Professioniste che ogni mattina accolgono i clienti che si recano in ufficio postale con un sorriso. La direttrice è arrivata a Massafiscaglia sette anni fa ma la sua esperienza in Poste Italiane è di oltre venti anni. "In questo ufficio fatto di sole donne mi trovo bene – racconta Dominique Serafini – c’è collaborazione tra di noi. Il nostro team è composto da diverse età e diversi caratteri, un arricchimento".