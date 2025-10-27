Poste, campagna antitruffa: "Attenzione ai messaggi"

"Un truffatore non può fare nulla senza di te", è lo slogan della campagna di informazione di Poste italiane per contrastare le frodi online. Tutti i cittadini che operano online con il proprio conto possono evitare spiacevoli sorprese usando semplici regole e una serie di consigli utili che possono trovare nella sezione dedicata alla sicurezza del sito poste.it.

La buona notizia è che nel 2024 gli istituti finanziari sono riusciti a bloccare il 74% delle frodi prima che producessero danno e un 5% è stato recuperato dopo la prima movimentazione. L’82% delle frodi effettive viene compiuto direttamente dal cliente legittimo, manipolato tramite tecniche di social engineering (Sms/telefonate messaggi Whatsapp o social).

"Fondamentale – spiega Alessandra Mariotti, responsabile Area centro nord – prestare attenzione al tono del messaggio e al contenuto della richiesta che viene fatta con i contatti successivi. Questo tipo di messaggi sono caratterizzati da toni allarmistici e informano le potenziali vittime di una minaccia che incombe sui risparmi presenti nei conti e/o Carte: questa è la prima fase di un tentativo di frode. Il tema di fondo è spaventare il cliente per chiedere di fare qualcosa in tutta fretta e senza pensarci troppo".

Poste italiane non chiede mai e per nessun motivo di operare bonifici, postagiro, ricariche verso Iban di presunti funzionari per mettere in sicurezza i conti dei clienti. "E non chiede dati personali, codici Pin, credenziali".