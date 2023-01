Poste di Vaccolino, aumentano i giorni di apertura

Da questa settimana, i giorni di apertura dell’Ufficio postale di Vaccolino passano da uno a tre: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Ad esprimere soddisfazione per l’aumento delle aperture al pubblico dell’Ufficio è il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri: "Un servizio indispensabile per la comunità, per le tantissime persone che transitano e frequentano il nostro territorio, per le imprese e le Istituzioni. La qualità di un territorio si misura anche grazie ai servizi che garantisce e Poste Italiane gioca un ruolo fondamentale nel tessuto economico, sociale e produttivo del Paese". Vaccolino rientra tra i cinque uffici postali del Ferrarese in cui l’Azienda ha deciso di aumentare le aperture al pubblico: gli altri sono quelli di Bando e Campotto (Argenta), Ruina (Riva del Po) e Ravalle (Ferrara).