Poste, eletta Monica Di Vico Jorio. Sarà a capo di Slp Cisl di Ferrara

Poste, cala il sipario sul congresso territoriale Slp Cisl di Ferrara. Tra conferme e nuovi eletti, parte un quadriennio ricco di sfide per il comparto. Dopo un confronto concreto, onesto e stimolante, si è chiuso il IX congresso del sindacato dei lavoratori postali della Cisl, che si è tenuto a Ferrara presso il fienile di Baura, un Centro socio occupazionale che si rivolge a persone con disabilità fisica e intellettiva.

Location scelta per contribuire attivamente anche come sindacato a sostenere le attività della cooperativa a favore delle fasce più svantaggiate della nostra comunità. A guidare l’Slp nei prossimi quattro anni sarà Monica Di Vico Jorio, affiancata da una segreteria composta da Roberta Chirico e da Matteo Loprete. Ai nuovi eletti ed ai confermati vanno i più sinceri auguri di buon lavoro, con la consapevolezza che questo importante appuntamento appena concluso non rappresenti un punto di arrivo, ma l’inizio di un ulteriore percorso di trasformazione. L’entusiasmo e il dinamismo percepiti consentono di guardare con fiducia al domani, nella convinzione che le legittime preoccupazioni sulle prospettive del lavoro potranno essere affrontate con lo stimolo e la concretezza emersi nel corso della fase congressuale.