"Posteggi non accessibili ai disabili all’entrata della Casa della Salute"

I parcheggi per i portatori di handicap ci sono, ma non sono accessibili. Ecco la denuncia sul web di una mamma: "Sono la mamma di un bambino con una disabilità motoria seguito presso l’ U.o.n.p.i.a del suo Comune, volevo segnalarle un problema che riscontriamo noi e tutte le persone che hanno la necessità di parcheggiare in questa struttura". E’ la protesta di una signora portuense e mamma di un bambino con handicap rivolta al sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi. E precisa: "Nel parcheggio disabili posto sulla provinciale 68, a fianco all’entrata della Casa della salute, c’è il problema dell’accessibilità, in quanto è situato in un punto dove o non ci si arriva o si rischia di rompere la macchina se un’ambulanza parcheggia a fianco, perché per uscire o per entrare bisognerebbe passare sopra al marciapiede. Capisce che questo tipo di parcheggio non dovrebbe avere barriere architettoniche". Un problema che coinvolge molti genitori. Il sindaco si dice è pronto a intervenire: "Abbiamo già visionato e invertiremo l’ordine dei parcheggi, in modo che quello disabili sia il primo a sinistra ad accesso libero. Le ambulanze hanno meno problemi". E ancora: "Signora mi spiace molto, mi scuso ma non mi viene notificato ogni tag della mia pagina sui social, quindi il post è la prima volta che lo vedo e lo vedo ora, segnalato da un’altra persona. Ho segnalato subito agli uffici l’inconveniente, che credo dipenda dal fatto che alcune ambulanze ora posteggiano lì, mentre prima posteggiavano al centro operativo comunale, dove è imminente l’inizio di un cantiere e quindi abbiamo dovuto traslocarle. Se invece il parcheggio è disegnato correttamente, dipende dal corretto utilizzo o meno dei posteggi ambulanze. Ci attiviamo subito comunque per verificare e risolvere".