Posti auto in più in viale Cavour

In vista delle festività natalizie, il Comune annuncia provvedimenti speciali per migliorare la viabilità e agevolare i cittadini durante i weekend e giorni festivi. Dopo il grandissimo afflusso dello scorso week end di turisti e ferraresi in centro storico, infatti, è stata ampliata ulteriormente la disponibilità di posti auto gratuiti. Oltre a quelli presenti in piazza Ariostea e in piazza XXIV Maggio (Acquedotto) si è aggiunta anche la sosta su viale Cavour. Anche il parcheggio Diamanti e tutta l’area di sosta di Rampari San Rocco sono gratuite alla domenica, mentre hanno un costo di 50 centesimi l’ora, per una spesa massima di 2 euro per tutto il giorno, al sabato.