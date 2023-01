Posti di controllo e servizi notturni della polizia locale

Un debutto che ha visto la polizia municipale in supporto ai Carbinieri. Il Comune di Vigarano Mainarda è entrato il 1 gennaio, a far parte della Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese. Gli agenti operano ora insieme ai comuni di Bondeno, Poggio Renatico e Terre del Reno. I servizi si sono fatti anche notturni. Il coordinamento, con tutte le forze dell’ordine, è una priorità che accende anche la sera di controlli incrociati. Venerdì scorso, come annuncia il sindaco Davide Bergamini "sono stati eseguiti posti di controllo coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri , con il supporto della Polizia Locale Alto Ferrarese - ha confermato il sindaco - di cui il Comune di Vigarano fa parte dal 1 gennaio di quest’anno. Un’importante operazione di prevenzione finalizzata all’individuazione dei trasgressori del codice della strada - ha sottolineato Bergamini - per garantire una maggiore sicurezza". Dal primo cittadino arriva poi un ringraziamento: "Ringrazio i Carabinieri del Comando Compagnia di Cento e gli Agenti della Polizia Municipale impegnati in questa operazione - ha detto - che con il loro lavoro hanno reso più sicure le nostre strade".

cl.f.