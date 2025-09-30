Posti letto per universitari. Housing, Ferrara è al top. Candidati 1.300 alloggi

Ferrara sorprende e supera tutti. Nel bando Housing promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca grazie ai fondi del Pnrr, il capoluogo estense si piazza al primo posto in Emilia-Romagna per numero di posti letto universitari richiesti: ben 1.325, quasi il doppio rispetto a Bologna, che si ferma a 695. Un risultato che ribalta le gerarchie accademiche regionali, proiettando Ferrara al centro della partita sull’housing studentesco e segnando un distacco netto rispetto ad altri poli storici come Parma (759) e Modena (367).

Il bando, che mette in campo complessivamente 1,2 miliardi di euro a livello nazionale, ha raccolto in Emilia-Romagna richieste per quasi cinquemila posti letto (4.798 per la precisione) a prezzi calmierati. A livello nazionale, le candidature ammontano a 60.300, con l’Emilia-Romagna che pesa per circa l’8% del totale. Ma è guardando dentro la regione che emergono i dati più significativi. Ferrara, con i suoi 1.325 posti, da sola rappresenta oltre un quarto dell’intero fabbisogno regionale. Dietro, come detto, Bologna con 695, Parma con 759 e Reggio Emilia con 538. Numeri ben più ridotti per Modena (367), Rimini (339), Forlì-Cesena (302), Piacenza (292) e Ravenna (181).

La sproporzione è evidente: se a Bologna la storica pressione abitativa ha reso più complesso pianificare nuove residenze studentesche, Ferrara ha colto l’occasione per rafforzare la propria attrattività, intercettando risorse decisive per il futuro. Il confronto diretto con il capoluogo felsineo resta il più sorprendente. Bologna ospita una delle università più antiche e popolose d’Europa, con una popolazione studentesca di gran lunga superiore a quella ferrarese. Eppure il dato dei posti richiesti racconta una storia diversa: Ferrara non solo tiene il passo, ma scatta in avanti. Una dinamica che mette in luce la capacità di programmazione e di visione di un ateneo che negli ultimi anni ha investito molto sulla qualità della vita studentesca come leva per attrarre nuove immatricolazioni.

Accanto al bando Pnrr, resta operativo anche lo strumento della legge 338/2000, che finanzia fino al 75% del costo per nuove costruzioni, ristrutturazioni e acquisti di immobili destinati a studentati. In Emilia-Romagna, grazie a questo meccanismo, sono già stati cofinanziati 546 posti letto con uno stanziamento di oltre 57 milioni di euro. Dal 2023, a livello nazionale, il V bando ha portato a quota 10 mila i posti cofinanziati con più di 800 milioni di euro.

Sul piano politico, i numeri si prestano a una lettura duplice. Da un lato, il ministro Anna Maria Bernini sottolinea il valore sociale dell’investimento, parlando di una misura capace di "garantire il diritto allo studio e rafforzare la competitività del sistema universitario". Dall’altro, il risultato ferrarese diventa un punto di orgoglio territoriale, con la città estense che si ritrova al centro di un disegno più ampio sulla residenzialità studentesca.

A rafforzare questa dimensione politica è arrivata anche la voce di Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale, che ha parlato di "fine delle differenze tra studenti di serie A e studenti di serie B". Un’affermazione che sintetizza bene la posta in gioco: il diritto allo studio non si misura solo sulle tasse universitarie, ma sulla possibilità concreta di vivere e formarsi in una città a misura di studente. E in questa sfida, Ferrara ha deciso di giocare da protagonista.