"Posti nelle nostre residenze"

La direttrice Er.Go Patrizia Mondin ha sottolineato la complessità della questione alloggi per studenti e ha aggiunto: "Confidiamo di avere qualche posto letto in più nelle nostre residenze per studentesse e studenti in possesso dei requisiti economici e di merito richiesti dal nostro bando di concorso. Siamo a disposizione in caso di necessità per consulenze in merito ai contratti di locazione per gli studenti, offrendo le competenze che abbiamo acquisito. Sugli alloggi è necessario ricordare che non ci può essere un unico vincitore, ma è necessario mettere in campo le idee, le competenze, i progetti di tutti gli attori coinvolti per ottenere i risultati migliori".