Postina azzannata al volto da un cane

Doveva essere una mattina come tante, in giro per il territorio a consegnare corrispondenza e raccomandate. Giovedì mattina, però, quel gesto banale di arrivare alla porta e consegnare una busta al destinatario si è trasformato in un dramma per una postina di trent’anni. La donna è stata infatti assalita dal cane che si trovava nel cortile dell’abitazione. L’animale, sfuggito al controllo dei proprietari, le è piombato improvvisamente addosso e l’ha azzannata al volto. Il tempestivo intervento degli stessi padroni e dei soccorritori ha evitato il peggio. La donna è stata poi portata all’ospedale di Cona e medicata per le ferite riportate, fortunatamente non gravissime nonostante il delicato punto nel quale è stata morsa. Sul posto sono intervenuti per rilievi e indagini i carabinieri della compagnia di Portomaggiore insieme ai i colleghi Forestali.

Un passo indietro. Tutto comincia nella tarda mattinata di giovedì. Siamo in via Portoni Brandissolo, una strada che attraversa le campagne del Portuense. La postina raggiunge l’abitazione alla quale deve portare la corrispondenza. Si avvicina per consegnare la busta e si trova davanti un cane di razza Amstaff. La donna capisce sin da subito che le intenzioni dell’animale non sono amichevoli. All’improvviso, prima che riuscisse a fare qualsiasi movimento, il cane le piomba addosso ferendola al volto. L’intervento dei padroni del cane è tempestivo ed evita il peggio. Sono gli stessi abitanti che chiamano il 118, arrivato rapidamente sul posto. La trentenne viene medicata e trasportata all’ospedale di Cona per gli accertamenti del caso. Viene poi dimessa con una prognosi di un paio di settimane. I carabinieri, rimasti sul posto, avviano tutti gli accertamenti, a partire dalla situazione ‘anagrafica’ del cane, risultato completamente regolare. Al momento, a quanto si apprende, non è ancora stata formalizzata una denuncia su quanto accaduto e, di conseguenza, non sono stati adottati provvedimenti nei confronti dell’animale.

Non è la prima volta che episodi del genere si verificano sul nostro territorio. All’inizio di febbraio del 2023, una donna era stata morsa alle braccia mentre cercava di dividere i suoi due Amstaff. Il tutto avvenne in via Ravenna. La malcapitata fu portata all’ospedale e medicata. Nel luglio dello stesso anno, ma in via Traversagno, un’altra donna fu aggredita e azzannata da un pitbull nel cortile di una villetta. Entrambi episodi molto simili a quello dell’altro ieri e che per un soffio non sono degenerati in tragedia.

Federico Malavasi