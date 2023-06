Posto da export manager di età compresa tra 23 e 29

B&B Silo Systems di San Giovanni di Ostellato è alla ricerca di un export manager (junior da formare con età compresa tra i 23-29 anni, ovviamente con formazione in ambito aziendale.) È richiesta la conoscenza delle lingue straniere in particolare come prima lingua l’inglese, poi quella del francese, inoltre essere qualificato per l’utilizzo del pacchetto Office e del programma Autocad 2D, esperto di marketing e promozione. Tra le mansioni da svolgere la ricerca e collaborazioni con i distributori. Il candidato dovrà avere capacità di comunicazione, abilità di vendita ed empatia con i clienti. Si dovrà avere disponibilità a trasferte estere per visita clienti e partecipazione fieristiche, procedere all’elaborazione di offerte e schemi funzionali d’impianto. È richiesto una laurea in lingue straniere o diploma equivalente a carattere di management e lingue straniere.