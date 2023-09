Potabilizzazione, visita guidata alla centrale Cadf

Sabato, in occasione dei 100 anni dalla posa della prima pietra dell’acquedotto di Ro, Cadf invita i cittadini all’evento ‘Centrale di Ro a porte aperte’. I partecipanti potranno scoprire, lungo un percorso attrezzato e in sicurezza che attraversa la centrale, il processo di potabilizzazione a partire dall’acqua di falda prelevata dai pozzi custoditi nel bosco adiacente all’impianto. L’idea di aprire i cancelli e le porte della centrale di Ro è quella di accompagnare tutte le persone interessate a scoprire tante curiosità e a rispondere anche ad eventuali dubbi e perplessità sulla gestione dell’acqua potabile ma anche delle acque reflue. Le visite sono organizzate per coinvolgere tutti i partecipanti, anche i bambini, a cui è dedicato anche un laboratorio didattico, con diverse postazioni in cui potranno provare divertenti esperimenti e giochi. L’iniziativa, inserita in un programma di eventi volti a consolidare la relazione con il territorio all’insegna della sostenibilità ambientale, ha l’obiettivo di illustrare la gestione del Servizio Idrico Integrato e sensibilizzare ad un uso consapevole delle risorse idriche.