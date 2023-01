Potatura dei tigli: "Rase al suolo le povere piante"

Potatura selvaggia dei tigli che impreziosiscono viale Cesare Battisti, l’unico viale della cittadina e una delle arterie viarie più importanti, su cui si affacciano la stazione ferroviaria e la scuola materna "Sorelle Nigrisoli", oltre al sottopasso ferroviario. Lo afferma preoccupato Alessandro Ferrari, che esprime con disappunto che "come visto purtroppo da altre parti nella nostra provincia e in varie parti d’Italia, la potatura ormai non consiste in una vera potatura, ma in una rasatura o capitozzatura della pianta. Non sono un tecnico, ma ho paura che questo tipo di attività non vada nel verso del benessere e della salute della pianta".