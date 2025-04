Potenziamento idrico, lavori in via Marescalca

Da lunedì i tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati in un importante intervento sulla rete idrica di Cento, in via Marescalca. L’intervento di potenziamento del servizio idrico, che dovrebbe concludersi entro settembre, vedrà la posa di una nuova condotta di 30 centimetri di diametro, in sostituzione di quella esistente, per una lunghezza di quasi 300 metri, nel tratto compreso tra via Galvani e via Primo Maggio. Saranno rinnovati anche tre gruppi di valvole e gli allacci di rete. L’investimento, previsto dal Pnrr, è di circa 270.000 euro.

Per garantire l’operatività in sicurezza durante i lavori, che procederanno per fasi, saranno necessarie modifiche alla viabilità, che sono state condivise con la Polizia Locale di Cento.

Durante la prima fase dei lavori, dal 14 aprile, sarà temporaneamente chiuso l’incrocio tra via Marescalca e via Galvani. Saranno comunque sempre garantiti gli accessi ai residenti, alle persone dirette alle attività commerciali e ai mezzi di soccorso.

Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; in caso di interruzioni prolungate gli utenti saranno puntualmente avvisati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 800.713.900, gratuito e attivo 24 ore su 24.

re. fe.