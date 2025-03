Potenziati i controlli in centro: multe e sanzioni

Nelle giornate di mercoledì e giovedì, i carabinieri della compagnia di Ferrara hanno intensificato i controlli in centro storico. Mercoledì, due pattuglie delle stazioni di Villanova e di Pontelagoscuro, in collaborazione con il personale del Nas di Bologna, del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro e del nucleo Forestale, hanno proceduto ad ispezionare due attività commerciali del capoluogo. All’esito del controllo, il titolare della prima attività è stato denunciato per aver installato un impianto di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione mentre il titolare della seconda attività è stato sanzionato amministrativamente per un totale di duemila euro per non aver applicato le procedure previste dal manuale di autocontrollo.

Nel corso della mattinata di giovedì, invece, l’azione di controllo dei militari, anche alla luce degli importanti afflussi di turisti, si è concentrata nelle zone a maggiore flusso di visitatori. Nel corso del servizio sono state identificate venti persone, di cui tre ritenute sospette. Nella stessa mattinata inoltre, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno proceduto nei confronti di un mendicante sorpreso a stazionare elemosinando di fronte all’ingresso della Cattedrale, ostacolando l’accesso al monumento. L’uomo, sanzionato per cento euro, è stata colpito dall’ordine di allontanamento che impone alla stesso di non poter fare ritorno nella stessa zona per le prossime 48 ore.

I controlli da parte degli uomini dell’Arma continueranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle zone più frequentate della città, al fine di garantire la sicurezza di ferraresi e turisti. Ai controlli ‘ordinari’, si aggiungono poi i servizi interforze, che vedono scendere in campo pattuglie di tutte le forze dell’ordine per un’attività congiunta finalizzata a perlustrare le aree della città ritenute a maggiore rischio dal punto di vista della sicurezza.