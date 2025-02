Potenziati i servizi del Centro Famiglie

Ferrara, una città che vuole essere sempre più a misura di famiglia anche con i suoi servizi: più attenti, maggiormente rispondenti e cuciti sulle esigenze di genitori e bambini. È un nuovo impulso alle politiche familiari del territorio ferrarese quello che intende garantire l’Amministrazione comunale nei prossimi anni, portando più attenzione e vicinanza alle famiglie che risiedono sul territorio.

Il primo atto del nuovo assetto pensato per le famiglie si è concretizzato in questi giorni, con l’approvazione della giunta delle nuove linee guida per l’affidamento del nuovo servizio del Centro per le Famiglie, oggetto di un potenziamento delle attività grazie ad un aumento delle risorse previste dall’Amministrazione, 210mila euro annuali, con un incremento di 50mila euro rispetto agli anni passati. Questa nuova attenzione verso i nuclei familiari è frutto dell’impegno dell’assessore alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti.

Sono tre le aree di intervento individuate, nell’ambito del servizio, per lavorare in maniera puntuale a beneficio delle famiglie. Il primo prevede la realizzazione di attività informative e di supporto in rete con equipe multidisciplinari, rivolte in particolare al periodo prenatale e dei primi mesi di vita del bambino. Per prevenire le situazioni di fragilità verranno messi in campo, interventi domiciliari per le mamme in gravidanza e per i bambini. La terza area di intervento contempla l’attivazione di gruppi e azioni di sostegno tra famiglie per facilitare l’auto mutuo aiuto diretto. L’ambizione è portare Ferrara ad ottenere la certificazione “Family in Italia”.