Potere e informazione. Le idee e la lezione di Yuval Noah Harari

‘21 Lezioni per il XXI secolo’, il libro di Yuval Noah Harari, sarà il tema del prossimo incontro del gruppo di lettura Leggermente, in progamma per oggi alle 10.30. L’appuntamento sarà ospitato dalla biblioteca comunale Bassani, in via Grosoli 42. L’incontro sarà curato da Giancarlo Moretti, ed è aperto a chiunque sia interessato a partecipare. In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera bloccando il flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e distrazioni. ‘21 lezioni per il XXI secolo’ si fa largo in queste acque torbide e affronta alcune delle questioni più urgenti dell’agenda globale contemporanea.