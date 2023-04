Poulenc e Respighi tra le navate Torna la rassegna di musica sacra

Da oggi al 18 giugno, sei concerti di musica sacra che coinvolgono, oltre agli organisti solisti, l’orchestra del conservatorio e tre gruppi corali. Portomaggiore, Comacchio, Burana, Terre del Reno sono i luoghi della provincia che ospitano la rassegna, mentre a Ferrara sarà la chiesa di Santa Francesca Romana. Con la primavera torna puntuale Ferrara Organistica, tradizionale rassegna annuale proposta dal conservatorio Frescobaldi, coordinata da Wladimir Matesic, titolare della cattedra di Organo al medesimo istituto. Negli anni, il festival si è progressivamente allargato fuori dalle mura cittadine, per assumere vera e propria dimensione provinciale, giungendo ad ampliare le proprie collaborazioni con le parrocchie e i comuni del territorio, nonché con associazioni culturali che si occupano di diffusione della musica.

Quest’anno il cartellone è connotato da una ricchezza particolare, grazie al coinvolgimento, in diversi appuntamenti, anche dell’orchestra del conservatorio, diretta dal maestro Marco Titotto e di tre gruppi corali. La rassegna si aprirà stasera alle 21, alla collegiata di Santa Maria Assunta di Portomaggiore, con un programma che prevede l’esecuzione di estratti della Suite per organo e archi del bolognese Respighi e del monumentale Concerto per organo, timpani e orchestra d’archi del francese Poulenc, vero e proprio capolavoro nel genere. I due brani strumentali incorniceranno il grande Stabat Mater di Vivaldi. Il concerto vedrà la partecipazione di docenti e allievi del Frescobaldi, come il contralto Ester Ferraro – cantante premiata in diversi concorsi internazionali – gli organisti Kim Fabbri e Wladimir Matesic, l’orchestra del conservatorio, tutti sotto la bacchetta di Marco Titotto, titolare della classe di direzione d’orchestra.