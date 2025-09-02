"Poveraccia e fallita". Stalker finisce nei guai

Messaggi quotidiani pieni di insulti, minacce e umiliazioni. Quei contatti via telefono o social, una valanga nel giro di pochi mesi, erano ormai diventati la cornice di quella breve quanto tossica relazione iniziata nel maggio del 2024. La vittima, una donna di 40 anni residente a Ferrara, ha però deciso di dire basta e, assistita dall’avvocato Denis Lovison, ha raccontato ai carabinieri quanto stava subendo. Da quella denuncia è scaturita un’inchiesta per stalking, che vede ora indagato l’ex compagno della donna, un 44enne residente fuori provincia.

Nei giorni scorsi, l’indagine è arrivata a un punto di svolta. Il giudice per le indagini preliminari Silvia Marini, su richiesta del pm Andrea Maggioni, ha emesso la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima a carico dell’indagato, per il quale ha disposto anche l’utilizzo del braccialetto elettronico. A motivare tale provvedimento, la pesante situazione segnalata dalla quarantenne.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, infatti, in numerose occasioni l’ex compagno l’avrebbe bombardata di messaggi di insulti ("Sei una poveraccia, una tr..., una falsa, fallita e bugiarda", solo per citarne alcuni) e minacce, tra le quali quella di picchiarla, trasformarle la vita in un inferno e "mandarle dei romeni" per farle del male. A scatenare la reazione del 44enne erano le situazioni più banali, come una foto pubblicata sui social o un paio di sandali indossati dalla malcapitata. Gli atti persecutori si sarebbero susseguiti da maggio ad agosto di quest’anno.

f. m.