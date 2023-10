Povertà, soldi per evitare l’emarginazione

CENTO

Con l’ultimo consiglio comunale, è stata destinata parte dell’avanzo a lavori pubblici ma soprattutto nell’ambito del sociale, legato a minori e adolescenti in fragilità. "Per quanto riguarda i lavori pubblici – apre l’assessore al bilancio Carlotta Gaiani – si tratta di avanzo vincolato di 414.490 euro per la bonifica allo scolo Guadora e avanzo libero di 33mila euro per spese di manutenzione straordinaria al patrimonio mentre la parte destinata ai servizi vede il fondo sociale locale per il distretto ovest di cui Cento è capofila di 771.222 euro e il fondo nazionale povertà per 477.977 euro". E’ poi l’assessore ai servizi sociali ad entrare nello specifico. "Le misure saranno adoperate per il sostegno di adolescenti e famiglie – spiega Dalila Delogu - si tratta del Fondo sociale locale di oltre 771.500 euro che vede 436.642di risorse statali e regionali per 264.935 euro. Le azioni finanziate sono diverse e a favore di tutto il distretto. Con i fondi statali adiamo a promuovere iniziative come l’educatizione domiciliare, a sostegno dei nuclei famigliari multiproblematici per evitare che il minore fragile sia emarginato a livello scolastico e sociale; il progetto adolescenti per chi in ambito scolastico presenta difficoltà di studio, apprendimento e relazione con gli altri; il sostegno al programma affido; l’housing first portandolo fino a giugno ’24 per promuovere l’indipendenza di singoli o famiglie in estrema fragilità o senza fissa dimora; le rette dei minori in comunità". E i fondi regionali.

"Vanno a misure come l’Agenzia casa per le famiglie che non hanno i requisiti per entrare nelle Erp e difficoltà per il libero mercato – prosegue - il Centro per uomini autori di violenza e il nuovo Promeco Punto di vista scuola che è un punto di ascolto a scuola per prevenire il disagio sociale e agire anche con laboratori per ragazzi, genitori e personale; contributi per intermediazione interculturale a scuola". E il fondo relativo alla povertà. "Si finanzia la creazione del Pronto intervento sociale adulti visto finora l’avevamo solo per i minori, nell’ottica di fare rete con lo sportello antiviolenza di genere - spiega - il sostegno economico domiciliare incluso il supporto nella gestione delle spese del bilancio familiare, misure specifiche per agevolare la mobilità di persone in condizione di fragilità sociale o azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economica e sociale generate dopo il covid o per le dimissioni protette. Tra le misure, con fondi ministeriali c’è anche il Progetto Pippi che vuole supportare la genitorialità per prevenire ed evitare l’allontanamento del minore. Tutte misure per evitare che la fragilità economica per minori e adolescenti si traduca anche in emarginazione sociale".

Laura Guerra