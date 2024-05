Pozzuolo del Friuli: la frattura: "Ex caserma, stop al dialogo. La mobilitazione continua"

"Prendiamo atto con profonda delusione della fine del percorso partecipativo sulla futura riqualificazione dell’ex caserma Pozzuolo del Friuli". Il Forum Ferrara Partecipata denuncia con decisione il dietrofront messo in atto dall’amministrazione comunale riguardo alla destinazione e ai possibili usi dell’ex caserma, e quindi di un conseguente percorso partecipativo grazie al quale i residenti del quartiere avrebbero potuto dire la propria.

Lo scorso 14 maggio si è tenuto un incontro promosso, su mandato del Consorzio Futuro in Ricerca, dalla professoressa Tamborrino del Politecnico di Torino assieme ad un gruppo di sette associazioni culturali. "Da subito si è capito che lo scopo dell’incontro consisteva unicamente nel raccogliere idee e proposte degli ‘stakeholder’ – dicono i referenti del Forum Ferrara Partecipata –, considerazioni di cui la professoressa avrebbe tenuto conto nell’elaborazione di una relazione tecnica. Ma la stessa Tamborrino – proseguono – ha esplicitato il fatto che dall’amministrazione non era arrivata nessuna richiesta che riguardasse l’avvio di un percorso partecipativo da fare assieme ai cittadini. Non potevamo quindi – le conclusioni – che lasciare il tavolo di lavoro e rendere noto il nostro disinteresse alla sua prosecuzione assieme ad altre quattro associazioni che erano lì rappresentate". La decisione di dar vita ad un reale percorso partecipativo era stata annunciata da un intervento del sindaco Fabbri nella seduta del consiglio comunale del 27 febbraio del 2023, e poi da alcune dichiarazioni dell’assessore Balboni. "Non possiamo invece che prendere atto dell’intenzione del Comune di non procedere nella direzione del coinvolgimento dei cittadini in decisioni così significative per il futuro della città – la chiosa finale del Forum –. Continueremo pertanto le iniziative di mobilitazione che promuoviamo tutti i venerdì mattina sotto il Palazzo Municipale sin dal giugno dello scorso anno".