Prandini agli imprenditori: "Ue, basta finto ambientalismo. Pere, arriveremo ai 40 milioni"

"L’Ue abbandoni le derive di pseudo, finto ambientalismo che penalizzano gli agricoltori europei e finiscono per aumentare le importazioni da altri Paesi". Così Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, ospite di un gruppo di imprenditori ieri mattina all’istituto ’Vergani-Navarra’ di Ferrara, schierandosi dalla parte di chi sta protestando a Bruxelles. "Mai come in questo momento – ha detto a margine di un pranzo – ci sono le condizioni per aprire una discussione forte rispetto gli impegni che dovranno essere presi in Europa, abbandonando quelle derive di pseudo, finto ambientalismo che invece l’hanno caratterizzata. Penso ad alcuni regolamenti, come quello sulla diminuzione drastica dei prodotti fitosanitari. Essi sono come le medicine che utilizzano le persone quando si sentono male; allo stesso modo, le imprese agricole li utilizzano per poter terminare le fasi di coltivazione e avere prodotti che siano qualitativamente elevati rispetto a quello che il consumatore richiede". Sulla questione delle emissioni in atmosfera, Prandini è stato chiaro: "È impensabile paragonare il lavoro svolto dalle imprese agricole con quello svolto, ad esempio, dalla filiera dell’acciaio che, è evidente a tutti, ha un indice di polveri sottili emesse ben diverso. L’agricoltura europea, in particolare quella italiana, è quella che utilizza meno prodotti fitosanitari e ha meno emissioni in atmosfera a livello globale; diminuirne la capacità produttiva interna favorirebbe solo maggiori importazioni di prodotti da Paesi che queste regole non le rispettano minimamente". Il numero uno di Coldiretti ha chiesto anche impegni concreti sulla sburocratizzazione - aspettandosi un passo in avanti già in occasione del prossimo incontro con i ministri dell’agricoltura dell’Ue - e ha auspicato regole sicure contro gli sprechi nella filiera agroalimentare. Prandini non si è sottratto a domande sulla produzione della pera, eccellenza ferrarese ed emiliano-romagnola, a serio rischio: "Abbiamo ottenuto un primo risultato – ha risposto – con lo stanziamento di 18 milioni di euro tra le risorse 2023. Ci eravamo impegnati con gli agricoltori colpiti dalle gelate che lo stanziamento non avrebbe dovuto essere inferiore ai 40 milioni, obiettivo al quale arriveremo con le nuove risorse provenienti dalla Finanziaria 2024". Ma c’è un problema, il de minimis: "Va superato – ha tagliato corto Prandini –, con quello che ha sofferto il settore non possiamo permettercelo. Il ministero deve aprire una procedura in termini di comunicazione con le istituzioni europee per andare oltre quello che la norma prevede, in modo da erogare il maggior numero di risorse alle imprese". All’incontro con Prandini erano presenti Paolo Bruni (presidente Cso Italy), Elisa Macchi (direttore di Cso Italy), Gianni Amidei (presidente Brio), Paolo Calvano (assessore regionale al Bilancio), Alberto Stefanati (presidente Capa Cologna), Davide Vernocchi (presidente Apoconerpo), Adriano Aldrovandi (presidente Unapera), Marco Salvi (presidente nazionale Fruitimprese), Alfredo Salami (dirigente studio tecnico agroalimentare); Gianluca Lelli (ad di Consorzi Agrari d’Italia). Padrone di casa il dirigente del Vergani Massimiliano Urbinati.

Cristiano Bendin