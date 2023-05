Pranzo all’aperto della Pro Loco

Domenica di gastronomia, divertimento e sport a Poggio Renatico. A causa del meteo avverso del primo di maggio, la Proloco di Poggio ha deciso di rimandare una ormai tradizionale iniziativa poggese a questa domenica, un evento tanto atteso che si svolge all’aperto e che certamente avrà una grande partecipazione anche quest’anno. Si tratta del ‘Pranzo in via XX settembre’ che si svolgerà davanti al Centro Il Noce, vedendo anche la partecipazione della struttura all’iniziativa. Si tratta di un pranzo con tavoli apparecchiati lungo la via , organizzato dagli abitanti di via XX settembre e vie limitrofe ma aperto a chiunque abbia voglia di trascorrere una giornata in compagnia. A movimentare l’evento ci sarà anche il concerto degli Anthera.