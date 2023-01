Pranzo della pace per solidarietà "Accogliamo i bimbi bielorussi"

Un messaggio di pace e di fratellanza attraverso gesti di concreta solidarietà. Domani sarà una giornata speciale ad Argenta. La Fondazione "Aiutiamoli a vivere", un’organizzazione non governativa che da trent’anni si occupa di accoglienza temporanea terapeutica di minori provenienti dalla Repubblica di Belarus, a seguito della catastrofe nucleare di Chernobyl in Ucraina, la centrale nucleare più grande del mondo, e i volontari del Comitato di Argenta-Alfonsine, organizzano un pranzo speciale per vivere una giornata della "Famiglia delle famiglie". Vi parteciperanno non solo i minori bielorussi in vacanza per il periodo natalizio, ma anche le mamme e i bambini ucraini accolti a Polino ed il nostro "piccolo grande" Daniil, il bambino bielorusso nato con gravi malformazioni genetiche, accompagnato dalla sua mamma Maryna, in Italia per essere curato. Un’occasione per la Fondazione Aiutiamoli a Vivere per stare insieme e ricordare le ragioni per cui si continua ad esistere ed a lavorare instancabilmente ogni giorno. Attualmente la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. opera volontariamente nella Repubblica di Belarus, ma il suo modello organizzativo costituito dalla contemporanea organizzazione di soggiorni e progettualità di cooperazione, ha promosso il nuovo sviluppo in altri paesi come il Brasile, il Congo, la Palestina, l’Ecuador e l’Albania.