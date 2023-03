Pratica di ricostruzione respinta, una società fa causa al Comune

Ritorna la ricostruzione nei suoi aspetti più complessi, quelli che finiscono nelle aule dei tribunali. Sono diverse le pratiche dei privati che l’amministrazione comunale di Bondeno, per incarico della Regione, aveva respinto perché non erano conformi a quanto richiesto dalla normativa. E’ di questi giorni, l’incarico del Comune ad un legale, per la necessità di difendersi avanti al tribunale civile di Ferrara per una causa promosso da una società che si era vista respingere, perché non conforme, la pratica della ricostruzione. La prima istanza era stata davanti al Tar nel 2018, che l’ha respinta perché la materia non era di sua competenze. Da qui è passata al tribunale civile ed ora il Comune deve difendersi per aver negato il contributo, a tutela ovviamente dell’interesse pubblico.

L’avvocato incaricato, per la cifra di 5.500 euro, è lo stesso che aveva affrontato la vicenda del Tar ed è pertanto informato e a conoscenza di tutti gli atti. Non è la prima volta che il comune deve rispondere di un finanziamento non assegnato. Procedure e progetti. Per ottenere i finanziamenti dei lavori, l’iter è sempre stato molto preciso. E se la ricostruzione è quasi completata non mancano le necessità del comune di costituirsi in giudizio per difendersi.

Claudia Fortini