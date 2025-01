Pratica sportiva per i ragazzi. Un aiuto alle famiglie in difficoltà

Il Contri-buto sta per diventare concreto. È partita infatti la collaborazione con l’Associazione Strade, ente non profit del nostro territorio che ha individuato, insieme a società sportive dilettantistiche del nostro territorio, le prime cinque situazioni adatte all’obiettivo prefissato, cioè aiutare famiglie in difficoltà e fragilità nella partecipazione e continuità nelle attività sportive per i propri figli.

Sono cinque i giovani che beneficeranno del Contri-buto, istituito dai figli in memoria di Carlo Contri, scomparso lo scorso novembre. Il figlio Diego ricorda che "nostro padre era un vero appassionato di tutti gli sport e ha sempre sostenuto i valori dell’attività fisica. Era assolutamente convinto che l’impegno e la perseveranza sono qualità che occorre allenare, per poterle mettere in campo in ogni ambito della vita. Anche noi condividiamo l’importanza di questi valori e pensiamo che il modo più adatto per ricordare i suoi insegnamenti sia questo: dare un’opportunità alle famiglie che non possono affrontare la spesa del costo di iscrizione dei figli a una società sportiva."