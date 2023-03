Pratica sul campo, l’evento

Non solo arti marziali, ma anche formazione sul campo. Serata di aggiornamento sull’uso del defibrillatore semiautomatico e sulle manovre di rianimazione. Quattro ore di corso andate in scena nella palestra Ex Gil con agli operatori 118, Fabrizio Biolcati e Laura Cavallari, che hanno impegnato farmaciste e farmacisti con i dipendenti di AFM, Farmacie Comunali di Ferrara, e lo staff tecnico del Furinkazan Ferrara. "Ringraziamo gli operatori 118 – così il maestro Gabriele Achilli, direttore tecnico del Furinkazan - che, con la loro grande esperienza e competenza, ci hanno permesso di aggiornare le nostre conoscenze sulle nuove manovre per la rianimazione".