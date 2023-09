Pratiche auto e social. Pronto un apprendista

Al centro dell’impiego di Ferrara è ricercato un impiegato amministrativo, ambosesso, in età di apprendistato (1829 anni) per lavori di inserimento dati pratiche auto, utilizzo gestionale, posta elettronica e social, diploma di scuola media superiore è un requisito indispensabile, così come la patente B ed automunito. Inoltre uno studio professionale ricerca un impiegato, ambosesso, per l’ufficio fiscale per lavoro di archiviazione documentazione, dichiarazione redditi, fotocopie, scanner, con esperienza lavorativa indispensabile di almeno 2 anni, diploma di scuola media superiore preferibile, office e gestionale zucchetti. In entrambe le ricerche il luogo di lavoro sarà a Ferrara. Tipologia contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno.