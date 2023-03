Precipita da un albero e va in ospedale: è grave

CENTO

E’ arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento con la sua auto. Le sue condizioni non sembrava fossero molto gravi, ma dopo essere stato sottoposto a un esame radiografico, i medici del nosocomio hanno deciso l’immediato trasferimento in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Cona, per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.

L’uomo aveva deciso di dirigersi al pronto soccorso di Cona, dopo essere caduto da un albero nel pomeriggio di ieri. Secondo le poche notizie trapelate, l’uomo, 76 anni, era salito sulla pianta del suo giardino, probabilmente per alcune potature, quando è precipitato al suolo. Si è rialzato e da solo ha deciso di raggiungere in auto il pronto soccorso di Cento, qui però la situazione clinica è apparsa molto più seria.