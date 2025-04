Precipita dal palazzo. Muore a vent’anni

Precipita dal tetto di un condominio e muore. La tragedia si è verificata alle 13.30 di ieri in via Mazzocchi, strada trasversale a via XXV Aprile. La vittima era una ragazza di vent’anni. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni residenti che hanno sentito un tonfo all’esterno del palazzo e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati polizia e 118, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Sono ancora in corso le indagini per appurare le ragioni dell’accaduto, sebbene la pista più accreditata sembri essere quella del gesto estremo. A supporto di tale ipotesi ci sarebbe anche un biglietto trovato all’interno dell’abitazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per ricostruire i dettagli dell’accaduto. La salma della giovane è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

m. t.