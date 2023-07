Precipita dal ponteggio mentre ristruttura una casa: artigiano ferito

Il ponteggio che si muove all’improvviso e la caduta al suolo. Tutto in una frazione di secondo, in quella che doveva essere una normale giornata di lavoro. Sono gravi le condizioni dell’artigiano edile rimasto ferito ieri pomeriggio mentre svolgeva alcuni lavori di ristrutturazione in un’abitazione di strada della Botte, a San Nicolò. L’uomo, 65 anni, è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova tuttora ricoverato. Sull’accaduto sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della stazione di Santa Maria Codifiume e del personale della Medicina del lavoro dell’Ausl.

I fatti. Sono le 18 di un martedì bollente. La giornata di lavoro volge ormai al termine e l’artigiano (titolare di un’impresa edile individuale) sta dando gli ultimi ritocchi prima di tornare a casa. All’improvviso, un imprevisto imprime una svolta drammatica al pomeriggio del muratore. Il ponteggio mobile a ruote sul quale sta operando arretra di colpo. Il 65enne perde l’equilibrio e precipita nel vuoto. Dalla pedana al suolo c’è circa un metro e mezzo, ma l’altezza è sufficiente per causargli gravi ferite. Immediata la chiamata ai soccorsi. In strada della Botte arrivano i carabinieri e l’elicottero del 118 decollato da Bologna. I sanitari si rendono subito conto della gravità della situazione. Dopo le prime cure sul posto, il muratore viene trasportato al Maggiore con la massima urgenza. Al cantiere restano i militari e il personale dell’Ausl per ricostruire i contorni dell’ennesimo infortunio sul lavoro.

f. m.