Precipita dal ponteggio. Operaio soccorso in quota

Attimi di paura ieri a Corporeno per un operaio che stava lavorando al cantiere dell’Oratorio. L’uomo è caduto da un’altezza di due metri e mezzo e, con una spettacolare operazione, i vigili del fuoco lo hanno trasportato a terra per poi affidarlo al 118. Il lavoratore ferito è un uomo di 59 anni di Terlizzi, operaio della Candini Arte di Castelfranco che si sta occupando dei lavori. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe trovato sul ponteggio insieme agli altri colleghi per spostare delle tegole nel solaio. Durante questa operazione si sarebbe sbilanciato perdendo l’equilibrio. Poi il volo, all’interno dello stabile. L’uomo non ha mai perso conoscenza. Sul posto sono arrivati immediatamente la polizia locale, i sanitari del 118 con l’elisoccorso e i vigili del fuoco da Cento e da Ferrara, che hanno eseguito il recupero dell’uomo. L’intervento è stato necessario perché la scala interna era troppo stretta per scendere con una barella. I vigili del fuoco hanno trovato il 59enne su un cumulo di macerie. Il passo successivo era trasportarlo a terra. Hanno dunque fatto arrivare l’autoscala da Ferrara e, con il supporto dei colleghi, hanno posizionato il ferito su una barella, poi agganciata alla scala e calata a terra. Al termine, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cona. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il personal dell’Ausl.

"Si tratta di un cantiere conseguente al sisma del 2012 che mira alla riabilitazione dell’edificio danneggiato andando a ripristinare in primo luogo strutturalmente l’oratorio Santa Maria e la canonica – spiega l’architetto Alberto Ferraresi che si occupa del progetto dei lavori su questi immobili –. Il problema si è verificato durante le prime fasi di demolizione del tetto della porzione di fabbricato addossata all’oratorio. Oltre ai muratori era presente un responsabile dell’impresa e, da ciò che sappiamo, l’uomo era stato istruito sulle particolari attenzioni da tenere; deve essersi inavvertitamente spinto in una porzione instabile del fabbricato, cadendo verso l’interno. Il cantiere era iniziato negli ultimi mesi dello scorso anno e sono previsti circa 14 mesi di lavori. È stato disposto il sequestro solo della parte dell’edificio interessata dall’infortunio. Su questa porzione i lavori sono necessariamente sospesi per consentire eventuali ulteriori accertamenti sull’accaduto, mentre possono proseguire sulle restanti parti". Da tempo lo stabile aveva il tetto rotto, con conseguenti infiltrazioni d’acqua che hanno ammalorato la struttura.