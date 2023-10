Precipita dal tetto del casolare e muore

Stava lavorando nel suo casolare di campagna, come tutti i giorni, quando improvvisamente è precipitato da una scala. Quello che per Fabrizio Marangoni, pensionato settantenne residente in via Verdi a Bondeno, è sempre stata una grande passione, cioè la custodia dei suoi terreni e immobili, ieri si è trasformata in una tragedia. Erano circa le 19.40 quando è scattato l’allarme dal civico 125 di via Canal Bianco, a Settepolesini. A chiamare i soccorsi probabilmente sono stati i familiari del pensionato, che non lo vedevano rincasare per la cena.

La casa di campagna del settantenne era stata danneggiata durante l’ultimo temporale e probabilmente Marangoni stava cercando di sistemare il tetto quando, per cause da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando a terra. L’impatto è stato violento e l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Bondeno e Ferrara e i carabinieri incaricati di svolgere tutti gli accertamenti del caso. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato, ogni tipo di soccorso era ormai inutile. Marangoni era molto conosciuto in paese. Frequentava ogni giorno un bar del centro, punto di ritrovo degli agricoltori della zona. La notizia della tragedia si è sparsa rapidamente, suscitando cordoglio e incredulità in tutti quelli che lo conoscevano.

Claudia Fortini