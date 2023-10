Precipita dal tetto di un capannone. Grave dopo il volo di sei metri

TRESIGALLO

Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17 circa a Tresigallo è accaduto un grave incidente ’domestico’ di cui è rimato ferito un uomo di 54 anni che vive a Tresignana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica pare che nel tentativo di fare manutenzione sulla copertura di un capannone, ad uso privato, sia all’improvviso precipitato al suolo provocandosi gravi traumi e ferite.

Al momento la dinamica non è del tutto chiara, considerando che è accaduto su un terreno privato. Dai primi riscontri sembra che nel tentativo di aiutare un conoscente ad eseguire dei lavori di manutenzione e pulizia ordinaria sul tetto del capannone che si trova nell’area in questione – in particolare la pulizia di alcuni pluviali – all’incirca all’altezza di via Del Mare, l’uomo a un certo punto abbia perso l’equilibrio precipitando nel vuoto per quasi sei metri. Una caduta rovinosa che ha messo subito in allerta chi era vicino a lui.

L’uomo, purtroppo, nell’impatto con il suolo avrebbe riportato gravissimi traumi in tutto il corpo. In seguito all incidente sono immediatamente e con tempestività, intervenuti i carabinieri della Compagnia di Copparo e contestualmente il personale medico-sanitario per prestare i primi soccorsi all’uomo precipitato. Giunti sul posto e fornita al cinquantaquattrenne la prima assistenza medica, rendendosi conto della gravità della situazione il personale sanitario ha allertato anche l’elicottero di soccorso per prelevare l’uomo e trasportarlo con quanta più fretta possibile all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è entrato in codice tre.

I militari dell’Arma, dopo i rilievi eseguiti sul luogo della caduta, nei prossimi giorni dovranno ricostruire l’esatta dinamica. Capire appunto a che titolo il cinquntaquattrenne fosse sul tetto del capannone.

Nel frattempo, per quanto riguarda le sue condizioni, pur essendo considerata una situazione abbastanza grave, i camici bianchi del nosocomio bolognese non lo ritengono, fortunatamente, in pericolo di vita. Anche se per sicurezza, vista l’altezza da cui è precipitato, per ora non è stata sciolta la prognosi.

re.fe.