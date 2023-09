Precipita dal tetto, operaio resta ferito

Stava svolgendo lavori di ristrutturazione sul tetto di una casa quando all’improvviso è scivolato precipitando nel vuoto. Sono stati attimi di paura per un operaio, subito soccorso dal 118. L’infortunio sul lavoro si è verificato a mezzogiorno di ieri a Marrara. L’uomo è stato portato all’ospedale di Cona. Ha riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri e medicina del lavoro.