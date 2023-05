Precipitano da 10 metri, operai gravissimi

JOLANDA DI SAVOIA

Un drammatico incidente si è consumato nel pomeriggio di ieri alla discarica Crispa di Jolanda di Savoia, dove tre dipendenti di un’azienda di Mesola sono caduti da un cestello elevatore. Un volo di quasi dieci metri di altezza, a causa del quale i tre operai sono rimasti feriti, due dei quali in maniera molto grave. Il fatto è accaduto attorno alle 15.30. I tre romeni, tutti regolari, stavano effettuando lavori sulla copertura di un capannone che si trova all’interno della discarica gestita dalla società Area Impianti spa. Per cause in fase di ricostruzione, i tre uomini sono improvvisamente caduti dal cestello elevatore da un’altezza di circa 10 metri, rovinando al suolo. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Jolanda di Savoia e Ambrogio, i vigili del fuoco, i sanitari del ‘118’ con due elisoccorso, due ambulanze e un’automedica, oltre agli operatori del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Usl di Ferrara. I sanitari si sono presi subito cura dei feriti. A riportare le conseguenze più gravi è stato l’operaio cinquantenne, caricato sull’elisoccorso e portato in codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. All’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna, invece, è stato portato l’altro operaio di vent’anni, anch’esso con l’elisoccorso e sempre in codice di massima gravita. Meno gravi, invece, le condizioni del terzo operaio di 48 anni (padre del ventenne) che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona. Al momento, il cinquantenne e il ventenne sono ricoverati in prognosi riservata, rispettivamente nelle strutture sanitarie di Cesena e Bologna. Successivamente i carabinieri, coadiuvati dal personale dello Spisal, hanno effettuato rilievi e verifiche allo scopo di ricostruire l’esatta dinamica del gravissimo incidente sul lavoro. Molto scosso per l’accaduto è l’amministratore unico di Area Impianti spa Riccardo Finessi: "Sono dispiaciutissimo e in ansia per le sorti dei tre operai. Si tratta di dipendenti dell’azienda di Mesola cui è stato appaltato un intervento sulla copertura di un capannone che ospita un impianto di selezione di rifiuti". Al momento non vi sono dettagli in più rispetto a quanto accaduto, né sulle condizioni dei tre operai. Saranno le verifiche effettuate dai carabinieri e dagli operatori di Spisal a fornire una ricostruzione precisa del fatto e un chiarimento delle cause che hanno portato alla terribile caduta dal cestello dei tre lavoratori.

Valerio Franzoni