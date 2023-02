Caro Carlino

“colpisce che sacerdoti del sindacalismo più nobile abbiano coperto dietro compenso il sistematico sfruttamento dei lavoratori del Qatar”: così scrive Bruno Vespa sul Carlino del 17 dicembre 2022. Anche in Italia certi sacerdoti nobili e meno nobili, predicatori d’accoglienza e integrazione, si sono girati dall’altra parte, abbandonando una parte degli accolti in mano a malavitosi, per essere sfruttate in campo lavorativo, vivere in condizioni disumane e tant’altro. Pure in territorio Ferrarese è risaputo che caporali, costringevano (e probabilmente ancora) lavoratori a subire paga al ribasso e il nero. Inarginati flussi di migranti economici e legge del mercato creeranno nel mondo bracciantato e manovalanza varia, condizioni sempre più vicine all’Ottocento. Il futuro sarà incerto per chi non accederà a stipendi sicuri, perché meritevole o cooptato. Grazie per la pubblicazione della lettera,

Vittorio Galetti

Caro Carlino,

trovo l’iniziativa del Comune, rivolta a un cambio della raccolta rifiuti, giusta e opportuna. A quanto sembra, però, il tutto comporterebbe una spesa di 15 milioni di euro. Esborso forse insostenibile essendo i cittadini già gravati dagli eccessivi aumenti delle bollette. Tuttavia credo sia calzante l’eliminazione delle sole calotte, ereditate dalla precedente amministrazione e del tutto anti igieniche.

Elio Cataldo