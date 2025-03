Predoni del rame, la banda colpisce ancora. Sparite le grondaie dalla palazzina di Cna

Andrea Cobianchi, dirigente dell’associazione di categoria Cna, indica la parete bianca, guarda in alto. All’angolo del muro sono rimasti giusto i ganci, con le fascette sventrate. Le grondaie, sparite. E’, non certo l’ultima, sicuramente un passo avanti nella frontiera dei ladri di rame, predoni che hanno mosso i primi passi ormai un bel po’ di anni fa lungo i binari dei treni, nei cimiteri. Lasciandosi dietro le spalle, muri ’nudi’ e un bel po’ di amarezza. Dai cimiteri, dalle cabine elettriche, alla sede della Cna, la palazzina con ampia area che si trova in via Caldirolo. I predoni – la banda è entrata in azione nel fine settimana e poi dicono che il crimine non paga – hanno portato via quattro pluviali dalla facciata. Sono tubi di circa tre metri e mezzo, portavano giù l’acqua dalle grondaie. E qui c’è un primo, parziale mistero. "Si erano già messi all’opera su un quinto tubo laterale, hanno cominciato a tirarlo via, a strapparlo dal muro. Poi l’hanno mollato lì". Un motivo forse c’è di questa repentina fuga, via Caldirolo è una strada con un traffico piuttosto intenso. Magari i predoni sono entrati nel cono di luce di un’auto, bloccati all’improvviso da quel molesto bagliore. Forse qualcuno ha sentito dei rumori. "Non sappiamo – spiega ancora Cobianchi – quando esattamente hanno colpito, è chiaro che gli uffici erano chiusi nel fine settimana, sabato e domenica". Il valore del rame nella borsa del crimine oscilla molto, a seconda dei mercati e dei compratori. Aveva subito un calo, evidemente le quotazioni sono tornate a salire. In genere il ramo è nelle mani di bande dell’est, ma il crimine non ha barriere né pregiudizi. Ogni paese è buono, se rispetta territori e regole del gioco. E qui c’è un secondo mistero, questo senza per il momento una risposta. "Hanno portato via le grondaie – spiega il dirigente dell’associazione che rappresenta il mondo delle imprese – dalla facciata dell’edificio, insomma il lato più esposto, quello più visibile. Non hanno toccato i pluviali che si trovano nella parte retrostante della nostra sede". La Cna ha chiamato i carabinieri, è stata presentata la denuncia. Adesso, per piazzare le grondaie nuove – sono 15 i metri di tubo spariti in una notte – sarà Cna a far ricorso ad un’impresa.

Mario Bovenzi