"Prefetto Bianchi: competenza e professionalità per affrontare l'emergenza del granchio blu"

Bianchi

O aprendo una fabbrica per utilizzare la specie aliena. Da Roma arrivano soldi, ma servono idee e azioni comuni. E soprattutto competenza e professionalità. Come quella che associazioni e pescatori riconoscono nella figura del nostro prefetto, e chiedono al Governo di pensare a lui quale commissario straordinario per l’emergenza. Persona che conosce il territorio e la sua gente. A proposito di emergenza: quali effetti potrebbe provocare sulla stagione marittima il granchio blu? Qualcuno ci ha pensato e, nel caso, sappiamo già come agire?