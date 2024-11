Prefettura, arriva Della Rosa. E’ nuovo capo di Gabinetto

La dottoressa Maddalena Della Rosa si è insediata ieri mattina nel nuovo incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura, proveniente dal Ministero dell’Interno, dove prestava servizio dal 2018. Laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, è entrata nei ruoli dell’amministrazione dell’Interno nel 2006. Dopo un periodo di tirocinio svolto presso gli uffici centrali dell’amministrazione dell’Interno e la Prefettura di Napoli, nel 2009 è stata assegnata alla Prefettura di Cremona dove ha ricoperto gli incarichi di dirigente dell’Area III (applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo) e dell’Area IV (Diritti civili, cittadinanza e immigrazione).

Dal dicembre 2012 è stata trasferita alla Prefettura di Piacenza dove, oltre a svolgere le funzioni di dirigente dell’Area III e V (Protezione Civile), ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto.

Dal luglio 2018 al novembre 2024 ha svolto servizio come dirigente presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dove ha esercitato le funzioni di consulente per le attività di studio e per gli affari giuridici dell’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale. E’ stata promossa alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 1° gennaio 2020. Tra gli incarichi svolti nel corso della carriera si ricorda che è stata presidente e componente di varie commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, nonché delegato del Prefetto in materia di stato civile e componente effettivo della commissione consultiva provinciale per l’Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di Cremona. E’ stata, altresì, presidente supplente della Sezione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano.

