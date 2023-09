Prefettura, torna Marchesiello: "Alta promozione, è la mia città"

Dopo dodici anni, Massimo Marchesiello (foto) torna a Ferrara. Questa volta, però, sarà lui a calcare – da prefetto – lo scranno di palazzo Giulio d’Este. Sì, perché nel ‘valzer’ delle nomine prefettizie lo "scettro" di Rinaldo Argentieri passerà nelle mani di Marchesiello. Il quale, fino al 2011, ha ricoperto l’incarico di viceprefetto vicario proprio nella nostra città. Poi un passaggio a Milano, al ministero, gli incarichi nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose – come Brescello – poi la prima nomina da prefetto a Gorizia. Poi Udine, ed ecco la notizia del ritorno a Ferrara. "Questa – commenta al Carlino Marchesiello – è la più alta promozione cui potessi ambire. Ferrara è la mia città dal 1985 e la mia famiglia è sempre rimasta qui". Certo, da dodici anni a questa parte di cose a Ferrara ne sono cambiate parecchie.

"Però – prosegue – è una realtà della quale, più o meno direttamente, ho seguito gli sviluppi nel corso di questi anni e, in città, benché tante cose siano cambiate e lo scenario sia diverso anche sotto il profilo politico, ho mantenuto dei buoni rapporti con molte persone". "Tanti dei colleghi che ho lasciato in ufficio dodici anni fa – chiude Marchesiello – sono andati in pensione, ma sono certo che al momento dell’insediamento ne troverò molti altri". Sulla data dell’inizio del servizio ancora non ci sono certezze, anche se pare si stata individuato il 2 ottobre.

f.d.b.