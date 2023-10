Preghiera e digiuno per la pace

Il 17 ottobre giornata di digiuno, preghiera

e astinenza per la pace e la riconciliazione. Veglia alle 21 nella chiesa di S. Giovanni Evangelista (Quacchio)

La Chiesa di Ferrara- Comacchio desidera corrispondere alla decisione della Conferenza

Episcopale Italiana di promuovere per martedì 17 una giornata di digiuno, preghiera e

astinenza per la pace e la riconciliazione. Vuole fortemente vivere in comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo le indicazioni del cardinale Pierbattista Pizzaballa (Patriarca di Gerusalemme dei Latini), che ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi "nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la

nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione". In questo momento così tragico per la Terra Santa e per i tanti, troppi popoli del mondo che vivono in guerra, "Non possiamo lasciare - ha affermato il Patriarca - che la morte e i suoi pungiglioni (1Cor 15,55) siano la sola parola da udire. Per questo sentiamo il bisogno di pregare, di rivolgere il nostro cuore a Dio Padre. Solo così potremo attingere la forza e la serenità di vivere questo tempo, rivolgendoci a Lui, nella preghiera di

intercessione, di implorazione, e anche di grido".