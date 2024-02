Preghiere nei frutteti: "Piante ormai fiorite. Se arriva una gelata addio al raccolto"

Nei frutteti ci sono già i boccioli, puntini rosa che si lasciano vedere tra gli alberi. Anticipo di stagione di quasi un mese. Che non fa dormire sonni tranquilli. C’è qualcuno che ormai non sa più a che santo votarsi, il pensiero ad un rito antico. I rami d’ulivo che bruciano nei campi. "Forse qualcuno lassù ci ascolta, da queste parti non succede più". Claudio Mazzetti, 49 anni, è nel consiglio direttivo di Cia. E’ preoccupato, come i suoi colleghi. "Non è stato varato dal governo il piano del rischio – spiega, scorrendo le comunicazioni da Roma –. Se, come è successo lo scorso anno, ci arriva tra capo e collo una gelata noi perdiamo tutto il raccolto e nessuno ci risarcisce. Nessuno può in questo momento accedere alle assicurazioni agevolate, una mazzata".

Mazzetti qualche anno fa aveva provato a produrre canapa ad uso terapeutico. Non è andata bene. "Mi fermavano i carabinieri mentre andavo in giro con la mia produzione, pensavano fossi uno spacciatore. Nemmeno in Bolivia mi avrebbero fatto i controlli che ho subito qui", racconta. Un’altra storia, Mazzetti ha detto basta. E’ tornato alla tradizione, di famiglia. "Ho frutteti di pere e mele, fioriscono a metà aprile – fa i conti – siamo a fine febbraio, ci sono già i boccioli. Un mese prima. E siamo invece in ritardo per fare assicurazioni agevolate". L’altra strada è quella dei broker. "Sono loro a dettare le condizioni, a volte non conviene. Questo clima ci sta facendo molto male". Ha fatto molto male a Lorenzo Bortolotti che coltiva nelle campagne di Voghiera albicocche. "L’anno scorso – ricorda, un sorriso amaro all’angolo della bocca – la gelata ha distrutto tutto, di 150 quintali ne ho raccolti 30 chili. Due cassette, scarse. Ero assicurato per 30mila euro, mi sono arrivati 200 euro. Nemmeno una cena con la famiglia in pizzeria". Anche qui, tra i filari, una storia che porta lontano. Al nonno. "Altri tempi", sottolinea. "Siamo al 30% della fioritura, è troppo presto. Siamo esposti al rischio gelate". E’ già successo, l’anno scorso ad aprile. La sua assicurazione era legata al rischio parametrico, era la centralina dell’Arpa ad indicare i valori. "Più il termometro va giù, più sei risarcito. Ormai le aziende hanno termometri e a tutti segnava una temperatura ben più bassa di quella della centralina, che si era fermata a meno 2,4 gradi. Siamo allo sbando". Una pausa, un altro capitolo che ha il sapore acido della burocrazia. "Alcune assicurazioni arriveranno a coprire solo aprile, ma se la gelata arriva adesso cosa faccio? In fumo raccolto e sacrifici".