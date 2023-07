Pregiudizi e polemiche Pride party tra ombrelloni e lettini Sui social onda di rabbia omofoba

È già polemica per la serata ‘Pride Party’ organizzata per domani dal bagno Las Vegas 49 del Lido di Spina. L’evento, pubblicizzato sulla pagina Facebook dello stabilimento, ha già collezionato un centinaio di commenti, la maggior parte di stampo denigratorio "buono a sapersi così facciamo il giro lungo", "evvai con il circo", "auspicabili trombe d’aria, tempeste di grandine, fulmini e strafulmini", fino a veri e propri commenti omofobi. Il tutto ’condito’ da immagini animate anch’esse denigratorie, dalla risata al vomito, insieme a foto con riferimenti politici e religiosi. Tutto questo arriva dopo il mese del Pride, a giugno scorso, in cui in molte città italiane sono stati organizzati cortei pride e diversi eventi legati alla lotta delle persone Lgbtq contro le discriminazioni e per la conquista dei diritti e della libertà di poter essere chi sono, a Ferrara con lo Street Pride di Arcigay e il pride indipendente di Link-Out. E nella stessa Comacchio, con il percorso in bicicletta "Lelle in sella". A stemperare la tensione è proprio Alessandro Vitali, che gestisce il bagno insieme ai suoi genitori. "L’idea per questa serata – spiega – è nata da un consiglio di un nostro cliente. E’ una prova, eravamo al corrente di quello che poteva succedere, visti anche i commenti sui Social, la maggior parte omofobi. La nostra non vuole essere una festa trasgressiva, ma colorata e aperta a tutti, per sensibilizzare contro i pregiudizi e le discriminazioni che ci sono. Ho un figlio adolescente e vedo come vanno le cose anche tra i giovani. Nel bene o male della mia iniziativa si sta parlando – prosegue Vitali – anche se male, è una forma di pubblicità. Non ho intenzione di rispondere a nessuno dei commentatori, qualcuno dall’esterno sta già commentando in positivo. È comunque una festa privata, non organizzata da enti pubblici come il Comune. Poi se una persona vuole partecipare all’iniziativa ne siamo felici, altrimenti può evitare. Non mi sento preso in causa da quello che mi hanno scritto, lascio a loro i loro commenti. Anche le Drag Queen fanno parte della comunità Lgbt, ma invitarle ad una serata non crea tutto questo scalpore".

Ferrara e provincia non sono purtroppo nuove ai casi di omofobia, in particolare nel centro storico. I casi più eclatanti sono stati il 30 giugno scorso in un locale quando un giovane, dopo un’incomprensione con il titolare, è stato invitato ad andarsene ed apostrofato con un ‘esci di qui, finocchio’. Oppure il 31 ottobre 2021 quando un gruppo di adolescenti sono stati insultati e aggrediti con il lancio di un piccione morto sotto la galleria Matteotti e sono state rivolte loro frasi omofobe e con riferimenti al fascismo e al nazismo.