Preludio di sogni, il libro e gli scatti di Matteo Gulinelli

"Cosa vedi se chiudi gli occhi?" Un "preludio di semplici sogni", immagini immediate ma sospese, che alimentano sensazioni ineffabili di cui, tuttavia, si ha piena consapevolezza. Spesso, i sogni, proiezione di immagini, si riescono a capire, ma non a spiegare. "Mi richiamo principalmente a Magritte e al Surrealismo. Se fotografo un cielo, cosa vedo?", che emozioni suscita quel cielo? L’onirico è il tema forse più antico, affascinante e soggettivo. Da questi presupposti muove il libro fotografico di Matteo Gulinelli, ‘Il preludio di semplici sogni’ (Psicografici editore): verrà presentato oggi alle 10.30, alla biblioteca Ariostea, dall’autore e dal fotografo Andrea Forlani. Si tratta di una monografia di scatti di Gulinelli, cinquanta scatti minimal "dove colori e speranza si mescolano. Dove la centralità del soggetto ne determina la simbolicità. Scatti che colgono la purezza del semplice e raccontano l’invisibile lasciando spazio ad un mondo celato dalla prima impressione". "Non ho cercato questa pubblicazione – spiega l’autore – è la casa editrice che mi ha contattato. La fortuna è che condivido la filosofia di Psicografici editore: fermare il tempo e far sì che le foto in digitale, quelle pubblicate su Instagram, non si perdano". Poi, c’è la questione legata ai titoli. Gulinelli ha cercato per ogni fotografia un titolo, che si collegasse tanto allo scatto che introduce quanto al tema che percorre tutto il libro, quindi "il mare, il cielo, le nuvole, tematiche unite, tra l’altro, dai colori blu e azzurro", i colori dello sfumato, del non-detto, della superficie. Tutto questo conduce al titolo della monografia: Il preludio di semplici sogni. "Semplici, ma non in termini semplicistici. La materia del sogno è arcaica, fatta di amore, di passione, di vita e non-vita, di vite che si vorrebbero vivere".

Francesco Franchella