Premi di ’Fair Play’. Tempo di candidature

Siamo arrivati all’ultima settimana per inviate le candidature per la sesta edizione dei Premi Fair Play “Valentino Galeotti”, concorso indetto dal Panathlon Club Ferrara, in memoria dello scomparso past-president, allo scopo di svolgere il suo ruolo sul territorio di associazione promotrice del fair-play e dell’etica sportiva. Sfogliando l’albo d’oro dei premi si ha testimonianza della rilevanza, non solo territoriale, che questi hanno assunto. Nel gesto, ad esempio, dall’anno scorso il nome diventato internazionale della spadista ferrarese Emilia Rossatti che, nella finale del Campionato Italiano under 23 di scherma, a 17 secondi

dalla fine decide di non approfittare dell’infortunio accorso alla contendente, la romana Gaia Traditi, decide di lasciar trascorrere “a vuoto” quei secondi, non approfittandone per ribaltare l’esito di un incontro ancora aperto che la vedeva fino a quel momento in svantaggio. Un “trascorrere a vuoto” che fa il pari con la pienezza dell’animo dell’estense e colma di nobiltà la sua spada. Una nobiltà che la

commissione ha reputato fosse frutto di un percorso di vita sportiva condotta assieme a chi con lei ha preso, con uno sguardo, quella decisione, il suo allenatore Riccardo Schiavina, che riceve così con lei il prestigioso premio, per ribadire l’importanza e l’impronta educativa che lo sport sa offrire, perché “la scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro“. Come non citare poi nella categoria ’alla carriera’ il nome di Alfredo Corallini (nella foto), che riceve il premio pochi mesi prima della scomparsa, una grave perdita per tutto il mondo sportivo del nostro territorio. E nella promozione non ci si può dimenticare del testamento spirituale lasciato da Mario Testi con il suo libro “Inciampare nel Cancro e rialzarsi”. Per leggere tutti i nomi potete andare sul sito www.panathlonferrara.it