Premiata Giovannna la regina dello Jujitsu

In sala Zarri, nel tardo pomeriggio di ieri è stato consegnato il Riconoscimento Città di Cento all’atleta Centese Giovanna Rosso, per i meriti sportivi che ha ottenuto partecipato ai World Games di Jujitsu in Alabama, lo scorso luglio 2022. Una importante targa per "per aver promosso i valori di sport e inclusione nella comunità centese a livello internazionale" consegnata dopo aver proiettato il video della prova svolta ai World Game dove si è visto tutto il lavoro fatto dalla ragazza e dai suoi maestri, Claudio Leprotti che la segue da un ventennio e Angelo Zucchini, con lei da una decina d’anni. Felicissima Giovanna. "Sono soddisfatta di me ed è un onore ricevere questo premio – ha detto l’atleta – d’ora in poi ci metterò ancora più grinta. Sono una cintura nera 4° Dan, ho iniziato col jujitsu a 18 anni, quasi 20 anni fa ed essere ai World Game è stato bellissimo ed eccitante otre ad aver aperto la strada a tanti altri ragazzi. E in America ho sentito la vicinanza della città. Ora continuo ad allenarmi e questa targa la metterò vicino alla coppa dei World Game". Ha poi preso la parola l’assessore allo sport. "Grazie Giovanna per quello che hai fatto - ha detto Vito Salatiello - ho richiesto il riconoscimento non per il gesto atletico ma per quello che rappresenta. Un premio che va anche a loro così come al Csr che con costanza l’hanno accompagnata verso questo traguardo, unendo la divulgazione di una propria passione, nel mondo dello sport spesso volontariato, aprendo alla disabilità l’indiscutibile valore sociale dello sport. Questo riconoscimento vuole anche essere assunzione di responsabilità degli amministratori". Particolarmente emozionato anche il sindaco. "Giovanna è entrata nella storia di questa città – ha detto Edoardo Accorsi - la storia non si cancella e rimangono anche i messaggi. Momenti come questi ci fanno rendere conto davvero quale siano le funzioni sociali del nostro lavoro e della politica. Oggi il messaggio è che lo sport spacca tutte le barriere e arriva ai cuori di tutti noi".

Laura Guerra