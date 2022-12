Premiati dal Comune i cinque diplomati meritevoli

Sono stati premiati i cinque “diplomati meritevoli” di Bondeno: si tratta di cinque ragazze che hanno conseguito a pieni voti la maturità nel 2022 e che hanno vinto il bando dedicato dell’Ente che assegna a ciascun vincitore una borsa di studio del valore di 500 euro. La consegna del premio è stata effettuata in Municipio dal sindaco, Simone Saletti, e dall’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri: "Le nostre più sentite congratulazioni vanno alle vincitrici del bando, Sara Pasquini, Martina Lupi, Giada Padovani, Ilaria Malfitano, e Imane Taoufik Allah – hanno commentato i due amministratori –. Requisito indispensabile per aggiudicarsi il bando, oltre alla maturità con voti di eccellenza, era l’iscrizione al primo anno in una qualsiasi università. Il nostro obiettivo è infatti quello di sostenere lo studio e la cultura, cardini nello sviluppo individuale. Quello delle borse di studio ai “diplomati meritevoli” è soltanto uno degli incentivi diretti e indiretti che mettiamo a disposizione dei nostri studenti – concludono Saletti e Poltronieri –: si pensi ad esempio ai buoni destinati ad ogni studente iscritti al primo anno di elementari, medie e superiori a Bondeno per la copertura dei costi della cancelleria e dei librI".